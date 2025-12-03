Katarina Lavmel lança livro para crianças no Porto Santo
A escritora polaca, Katarina Lavmel, há muito radicada no Porto Santo, publicou o livro infantl 'As Aventuras de Baltazar no Algarve', que decorreu neste final de tarde na biblioteca municipal.
"É um projecto que nasceu no Porto Santo, que visa integrar as crianças locais e polacas para importância da literatura desde cedo", esclareceu a escritora, que nutre um carinho especial pela ilha dourada.
"Adoro estar aqui e gosta muito da ilha", frisou.
Na apresentação do livro, na biblioteca municipal, compareceram alunos e professores das escolas da ilha dourada e Licínia Soares, em representação da Câmara Municipal do Porto Santo.