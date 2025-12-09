'Coisa-Comum' do madeirense Hélder Folgado na Fortaleza do Pico

O artista madeirense Hélder Folgado inaugura, amanhã, quarta-feira, pelas 17 horas, a exposição 'Coisa-Comum', na Fortaleza de São João Baptista do Pico (Fortaleza do Pico), no Funchal. O evento contará com a presença de Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura. A exposição tem entrada livre e poderá ser visitada até Fevereiro de 2026.

""Coisa-Comum" é definido como um conceito operativo e um exercício especulativo que se propõe a abordar os processos de ordenamento do território à luz da transmissão de heranças, especialmente as que derivam de usos e costumes", indica nota à imprensa, que explica que "a exposição visa analisar as camadas de significados e funções que se sobrepõem e dialogam, criando 'vasos comunicantes'— pontes conceptuais que ligam escalas, padrões e dimensões aparentemente distintas. O objectivo final é explorar as tensões e os espaços de interacção de ideias, formas e contextos que perduram em diferentes momentos da história, moldando a relação com o lugar".

Hélder Folgado (Madeira, 1983), que vive e trabalha no Funchal, possui uma prática artística focada na geografia humana e nos mecanismos de transmissão cultural, explorando profundamente as relações entre território, identidade e memória colectiva. O artista integra e combina diversos meios expressivos, sempre em estreita relação com as especificidades dos espaços e das comunidades onde trabalha, mantendo a sua arte como uma plataforma constante de mediação social e política.

Eduardo Jesus refere que a chegada do projecto à Madeira representa mais um passo na dinamização dos equipamentos culturais da Região, promovendo novas leituras sobre o território e incentivando o diálogo entre artistas, habitantes e visitantes. O governante acrescenta: “a apresentação de ‘Coisa-Comum’ na Fortaleza do Pico insere-se na estratégia de valorização do património cultural madeirense, reforçando o papel destes espaços históricos enquanto lugares de criação, reflexão e aproximação entre a comunidade e a arte contemporânea”.

Eduardo Jesus salienta ainda a importância de dar espaço e “voz” aos novos talentos da arte regional, que tem sido uma das apostas da Direção Regional da Cultura através dos seus espaços. O Secretário Regional elogia ainda o percurso de Hélder Folgado não só como artista com variadas exposições no currículo, mas também como assistente na Porta 33 e como director artístico na Galeria da Boa Viagem.