Registada primeira temperatura negativa deste Outono/Inverno

A Madeira registou esta quinta-feira, 4 de Dezembro, a primeira temperatura negativa do ar neste Outono/Inverno. O valor foi observado na estação do Pico do Areeiro, a mais elevada da rede do IPMA na Região, onde às 04h00 a temperatura desceu aos -0,3 ºC.

Durante a noite ocorreu precipitação inferior a 1 mm naquela estação, mas por volta da meia-noite, com a temperatura do ar a rondar os 3 ºC, não estavam reunidas condições para a possibilidade de queda de neve.

No presente Inverno meteorológico – iniciado a 1 de Dezembro – a última noite foi também a mais fria registada no Funchal, com uma mínima de 15,3 ºC no Observatório, às 07h40.

Em cotas intermédias, as temperaturas do ar desceram abaixo dos dois dígitos: 9,2 ºC no Monte e 9,1 ºC no Santo da Serra. Já na Quinta Grande (10,5 ºC), Prazeres (10,2 ºC) e Santana (10,4 ºC), os valores permaneceram na casa dos 10 ºC.

A temperatura mínima mais alta da madrugada foi registada no Funchal/Lido, com 16,4 ºC.