Conferência aborda importância de Zeca da Silva e Hélder Martins na música madeirense

O Museu Quinta das Cruzes acolhe, a 3 de Dezembro, pelas 15 horas, uma conferência sobre Zeca da Silva e Hélder Martins, dois músico importantes para o panorama musical madeirense. O evento é de entrada livre.

Na sessão, de acordo com nota à imprensa, será possível ouvir a música gravada pelos dois músicos em Portugal e na África do Sul. "As imagens que suportam a conferência, foram recolhidas no espólio familiar do guitarrista madeirense Fernando Olim, sendo por isso de relevante valor na ilustração das biografias e percurso artístico", explica ainda.