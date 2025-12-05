Escola da Calheta acolhe eurodeputado madeirense

Sérgio Gonçalves, euro deputado madeirense, visitou, esta, manhã a Escola Básica e Secundária da Calheta, numa sessão dedicada a demonstrar aos jovens a importância da União Europeia no dia-a-dia dos residentes na Madeira.

A iniciativa integra-se na estratégia que o eurodeputado tem vindo a desenvolver de aproximar a Europa das gerações mais jovens, promovendo a literacia europeia e explicando, de forma directa e acessível, como as decisões tomadas em Bruxelas influenciam todos os residentes nos 27 Estados-Membros.

De acordo com o comunicado, Sérgio Gonçalves, perante uma plateia cheia, falou do funcionamento das instituições europeias e do papel legislativo e de supervisão democrática do Parlamento Europeu.

Ao longo da sessão, foram abordados temas como o espaço Schengen, que garante a livre circulação entre 29 países, a segurança alimentar, as políticas ambientais e digitais, o programas educativos como o Erasmus+ e os mecanismos de financiamento que permitem à Madeira desenvolver projectos em vários sectores, incluindo tecnologia, inovação e habitação.

Com esta perspectiva, procurou demonstrar que, "apesar de muitas vezes serem percecionadas como distantes, as instituições europeias têm um impacto directo no acesso a oportunidades, na proteção do ambiente e na competitividade económica da Região".

Também por isso, mantenho um Gabinete da Europa em Machico desde o início do mandato, para que pudesse existir um local próprio onde qualquer pessoa se pudesse dirigir para saber mais sobre a Europa ou contactar diretamente com o meu gabinete para partilhar as suas preocupações ou ideias Sérgio Gonçalves, euro deputado madeirense

O eurodeputado sublinhou, ainda, o carácter único do projecto europeu como um espaço de paz e de desenvolvimento. O espaço que integra actualmente a União Europeia vive o maior período de estabilidade sem conflitos armados na sua história, o que permitiu um maior foco no desenvolvimento regional, no crescimento económico e na redução de disparidades entre os vários países e regiões que compõem a União.

Para o deputado, “essa é uma prova de que este projecto funciona e tem de ser mantido”, reforçando que “nem tudo é perfeito, razão pela qual a União Europeia é um projeto em permanente construção, no sentido de garantir melhores condições de vida a todos os europeus”.