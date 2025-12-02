Árbitro madeirense faz estreia na 1.ª Divisão

O árbitro de andebol, António Santa Clara Sousa Ramos, irá dirigir no próximo dia 6 de Dezembro, o encontro entre o FC Gaia e o Benfica, partida da 14.ª jornada da fase regular do Campeonato Nacional da 1.ª Divisãoo em seniores masculinos.

Um encontro que marca a estreia absoluta do jovem árbitro a dirigir encontros na principal divisão do andebol masculino nacional. Ao seu lado irá estar Eduardo Guimarães, com quem aliás constuma fazer dupla. Um justo prémio sem dúvida para António Santa Clara, não só relevador da sua qualidade, mas também pela sua dedicação a uma causa tão relevante na modalidade.