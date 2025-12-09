T1 é a tipologia que mais rapidamente encontra comprador no Funchal

Os apartamentos T1 continuam a ser os que mais rapidamente saem do mercado em Portugal, e o Funchal não foge a esta tendência. No último trimestre, 41% dos T1 vendidos em diversas cidades portuguesas foram transaccionados em menos de um mês, com destaque para Santarém (80%), Viana do Castelo (56%) e Ponta Delgada (50%). De acordo com o Idealista, no Funchal, 41% dos T1 encontraram comprador rapidamente, alinhando-se com a média nacional.

Seguem-se os T2, com 36% vendidos em menos de 30 dias no Funchal, demonstrando um mercado sólido para apartamentos de dois quartos. Os T3 apresentam 29% de vendas rápidas, ligeiramente abaixo da média nacional de 35%, enquanto os T4 ou mais tardam a ser vendidos, sem registos de transacções em menos de um mês na cidade.

A análise por tipologia revela ainda que os T0 (estúdios) têm uma venda rápida quando disponíveis, mas a oferta é limitada. No Funchal, os T2 e T3 mantêm dinamismo moderado, reflectindo a procura equilibrada de habitação na ilha.

Em Portugal, a tipologia T1 lidera o ranking das vendas rápidas, seguida de T2 (36%), T3 (35%) e T0 (32%), enquanto os imóveis maiores (T4+) apresentam os tempos de comercialização mais longos, com apenas algumas capitais de distrito a registarem vendas em menos de um mês.