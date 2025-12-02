Presidente da Madeira deixa votos de "rápidas melhoras" a Marcelo

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, deixou votos de “rápidas melhoras” ao Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi sujeito a uma cirurgia ontem no Hospital de São João, no Porto, a uma hérnia encarcerada.

O governante madeirense confirmou a suspensão da visita do Chefe de Estado à Madeira, sublinhando que isso “não tem importância”, já que o que importa agora “é a recuperação rápida o senhor Presidente”.

A visita “fica adiada para outra altura, não há nenhum problema da nossa parte”, disse.

Presidente da República suspende visita à Madeira O Presidente da República suspendeu a sua visita à Madeira, que estava prevista para este mês, ainda antes do Natal. Marcelo Rebelo de Sousa está a recuperar de uma operação de urgência devido a uma hérnia encarcerada, depois de se ter sentido indisposto.

Marcelo deverá ficar internado dois dias e recuperação pode ir até duas semanas O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá ficar internado dois dias no Hospital de São João, no Porto, onde foi operado a uma "hérnia encarcerada", e a recuperação poderá chegar a duas semanas, revelaram fontes hospitalares.

O líder do Executivo Madeirense falava aos jornalistas à margem da V Gala do Empreendedor, que decorre esta terça-feira, 2 de Dezembro, no Centro de Congressos da Madeira.