Saiba o que hoje é notícia

Portugal e Moçambique realizam hoje, no Porto, a VI cimeira bilateral na qual serão assinados cerca de duas dezenas de instrumentos jurídicos, seguida de um seminário económico com cerca de 500 participantes.

A VI Cimeira Portugal - Moçambique contará com a presença do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e do Presidente moçambicano, Daniel Chapo, além de duas dezenas de membros dos dois governos.

Em entrevista à Lusa, na segunda-feira, o Presidente moçambicano afirmou que os mais de 20 acordos que serão assinados hoje demonstram o nível "excelente" das relações bilaterais, mas quer reflexos que sejam sentidos pelo povo, pedindo investimento de Portugal no setor das infraestruturas.

Os instrumentos jurídicos a rubricar, incluindo acordos de cooperação e memorandos de entendimento, envolvem os dois Estados diretamente -- devendo ser atualizado o Programa Estratégico de Cooperação entre os dois países -, mas também empresas públicas dos dois países, incluindo em novas áreas como comunicações e transformação digital ou infraestruturas.

A realização da VI cimeira luso-moçambicana foi anunciada em julho pelo primeiro-ministro português após ter recebido em São Bento o Presidente de Moçambique, tendo na altura Luís Montenegro salientado que os dois países tinham lideranças em início de ciclo com capacidade de transmitirem nova energia à cooperação.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Sporting tem hoje uma deslocação muito complicada a casa do campeão alemão, Bayern Munique, na sexta jornada da Liga dos Campeões de futebol, que pode tirar os 'leões' da zona de apuramento direto.

Em Munique, em jogo com início às 17:45 (horas de Lisboa) e arbitrado pelo escocês Nicholas Walsh, o bicampeão português tem missão quase impossível diante de um oponente que nunca venceu, tendo perdido em três ocasiões e empatado por uma vez, ficando com um acumulado de 13 golos sofridos e apenas um marcado.

À entrada para a sexta jornada da fase de liga, o Bayern Munique segue em terceiro lugar, com 12 pontos, os mesmos de PSG, Inter de Milão e Real Madrid, e atrás do totalista de vitórias, Arsenal, com 15, enquanto o Sporting é oitavo, com 10.

ECONOMIA

O indicador preferido da Reserva Federal (Fed) para medir a inflação apresentou uma variação ligeira em setembro, o que pode indiciar um novo corte dos juros do banco central no final da reunião que decorre hoje e quarta-feira.

O Índice de Preços no Consumo Pessoal (PCE), divulgado com um atraso de cinco semanas devido à paralisação do governo norte-americano ocorrida entre 01 de outubro e 12 de novembro, revela que os preços subiram 0,3% em setembro, em relação ao mês anterior, e 2,8% em relação ao período homólogo do ano anterior, um ligeiro aumento face aos 2,7% registados em agosto, segundo informou o Departamento do Comércio na sexta-feira.

No entanto, a inflação subjacente (excluindo os preços voláteis dos alimentos e da energia) abrandou ligeiramente para 2,8% em termos homólogos, em comparação com 2,9% no mês anterior.

Com a inflação acima da meta de 2% definida pelo banco central, em parte devido às tarifas impostas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, os membros da Fed enfrentam uma decisão difícil na reunião mensal.

Se, por um lado, é aconselhável manter as taxas de juro elevadas para combater a inflação, por outro a fraca criação de emprego, a subida lenta do desemprego, o crescimento económico residual e a desaceleração no crescimento dos salários, que registaram uma subida de 4,4% em termos homólogos, em comparação com 4,5% em novembro, parecem recomendar uma redução dos juros para impulsionar a economia.

PAÍS

O Tribunal de Bragança começa hoje o julgamento de um casal, um homem e uma mulher, acusados por um triplo homicídio ocorrido em julho de 2022 na freguesia de Donai, no concelho de Bragança.

As vítimas foram um casal, um homem e uma mulher, de 69 e 66 anos, e o filho de ambos, na faixa dos 40 anos.

Os arguidos estão acusados, em coautoria, de dois crimes de homicídio qualificado, dois crimes de profanação de cadáver na forma tentada, um crime de incêndio e um crime de furto qualificado na forma tentada.

O homem vai responder ainda por mais um crime de homicídio qualificado e de um crime de ofensa à integridade física qualificada.

Ambos os arguidos estão em prisão preventiva.