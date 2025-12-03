Trump descreve encontro entre enviados dos EUA e Putin como "muito bom"
O Presidente norte-americano, Donald Trump, descreveu hoje o encontro entre os seus enviados e o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia, como "muito bom", sem adiantar mais detalhes sobre os próximos passos nas negociações.
"Ele gostaria de acabar com a guerra", destacou o presidente norte-americano sobre o seu homólogo russo, antes de esclarecer que esta foi a impressão que o seu enviado, Steve Witkoff, e o seu genro, Jared Kushner, transmitiram após reunirem com Putin.
"Veremos se isso acontece", acrescentou, referindo-se a um acordo para pôr fim ao conflito.