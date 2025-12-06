Cerca de trinta países realizam hoje manifestações de apoio à liberdade na Venezuela, quando celebram o prémio Nobel da Paz atribuído à María Corina Machado e o vão transformar num "megafone global" para a luta pela democracia.

"Enquanto o regime [venezuelano] tenta silenciar esta conquista dentro do país, a diáspora venezuelana será a força motriz para amplificar a mensagem em todo o mundo: a Venezuela continua viva, organizada e determinada", afirmaram os organizadores.

Os vários protestos vão acontecer, incluindo na Ilha da Madeira, quatro dias antes da cerimónia de entrega dos prémios Nobel, que no caso da opositora venezuelana María Corina Machado foi pelo reconhecimento do seu trabalho na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano e a sua luta por uma transição justa.

O portal elnobelesnuestro.com, que coordena as marchas, especificou que haverá manifestações em França, Itália, Reino Unido, Austrália, Canadá, Brasil, Argentina, Peru e Colômbia, entre outros países. Estão ainda previstas manifestações em 24 cidades espanholas, incluindo Madrid e Barcelona.

O Famalicão e o Sporting de Braga disputam hoje o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 13.ª jornada, com o lanterna-vermelha AVS em busca do primeiro triunfo.

Num confronto entre equipas minhotas, o Famalicão defende o quinto lugar, com 20 pontos, mais um do que o Sporting de Braga e do que o Moreirense, que joga no domingo em casa do Estoril Praia.

As duas equipas chegam a este jogo, marcado para as 20:30, com o Famalicão sem triunfos nos últimos dois jogos, enquanto o Sporting de Braga vem de duas vitórias seguidas no campeonato.

Num encontro marcado para as 18:00, o AVS, 18.º e último classificado, continua à procura da primeira vitória, na receção ao Rio Ave, 11.º e que não vence há três encontros.

Quatro libaneses criaram a primeira associação em Portugal para acolher religiosos do Líbano da Igreja Católica maronita e marcaram para hoje, na Igreja de São Paulo, em Lisboa, a cerimónia de estreia.

Criada em abril, a Associação São Charbel Connosco tem como principais objetivos "acolher religiosamente os libaneses e dar assistência religiosa", segundo o seu presidente, Marcel Chamoun.

A associação, que está sob a responsabilidade da diocese de Lisboa, pretende também manter a tradição maronita próxima dos libaneses religiosos que vivem em Portugal, através de missas, batizados, casamentos, entre outras cerimónias e celebrações.

A associação vai organizar todos os meses uma missa em libanês na Igreja de São Paulo, tornando a paróquia, no Cais do Sodré, num local de culto para os libaneses nos dias em que ocorre a cerimónia religiosa.

A Igreja Maronita é uma Igreja Católica Oriental que reconhece a autoridade do Papa e tem um papel histórico, cultural e político central no Líbano, sendo o maior grupo cristão do país. A sua identidade está intrinsecamente ligada à formação do próprio Estado libanês.