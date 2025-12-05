Sorteio do Mundial 2026 é hoje

Portugal conhece hoje os primeiros adversários da fase final do Mundial2026 de futebol, num sorteio em que tem o estatuto de cabeça de série e, por isso, escapa para já aos três anfitriões e principais 'tubarões'.

Além de Estados Unidos, México e Canadá, os três organizadores da prova e os únicos já com um grupo pré-definido, a seleção portuguesa tem a garantia de evitar no sorteio a Argentina, atual campeão mundial, a Espanha, campeã europeia, a França, a Inglaterra, o Brasil, os Países Baixos, a Bélgica e a Alemanha.

Na primeira edição com 48 seleções, a FIFA colocou o limite de uma seleção de cada confederação por grupo, com a UEFA a ser a única exceção (pode ter duas), regra que abre assim possíveis adversários europeus para Portugal já na fase de grupos, mas vindo dos potes 2, 3 ou 4.

O estreante Cabo Verde poderá aparecer no grupo da seleção portuguesa, assim como Curaçau, Jordânia e Uzbequistão, os outros três 'caloiros' do Mundial2026.

Certo é que Portugal, que vai somar a nona participação em Mundiais, sexta seguida, não irá ficar no Grupo A, em que já está o México, no Grupo B, que pertence ao Canadá, e no Grupo D, tomado pelos Estados Unidos.

Neste sorteio, também imposto pela FIFA, as quatro seleções melhor colocadas no ranking terão as seguintes restrições: a primeira (Espanha) e a segunda (Argentina) serão sorteadas aleatoriamente para caminhos opostos. O mesmo princípio vai aplicar-se à terceira (França) e quarta (Inglaterra).

Estão já apuradas 42 seleções, enquanto as restantes seis serão conhecidas em março com próximo ano, com quatro vindas do play-off europeu e duas da repescagem intercontinental.

O sorteio da 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai decorrer no Centro John F. Kennedy de Artes Cénicas, em Washington, e tem inicio marcado para as 17:00 horas de Lisboa, 12:00 horas locais.

Portugal vai estar representado pelo selecionador Roberto Martínez e pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

No dia seguinte, igualmente em Washington, a FIFA, através do presidente Gianni Infantino, vai divulgar o calendário atualizado da prova, dando conta do estádio designado para cada encontro e respetivo horário.

O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, numa inédita organização tripartida.

Composição dos potes do sorteio da fase final

Esta é a composição dos potes para o sorteio da fase final Mundial2026 de futebol, agendado para hoje em Washington, às 17:00 (12:00 horas locais). Pode acompanhar aqui.

Pote 1:

Canadá (anfitriã e integrada no grupo B)

México (anfitrião e integrado no grupo A)

Estados Unidos (anfitrião e integrado no grupo D)

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Baixos

Bélgica

Alemanha.

Pote 2:

Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Japão

Senegal

Irão

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Austrália.

Pote 3:

Noruega

Panamá

Egito

Argélia

Escócia

Paraguai

Tunísia

Costa do Marfim

Uzbequistão

Qatar

Arábia Saudita

África do Sul.

Pote 4:

Jordânia

Cabo Verde

Gana

Curaçau

Haiti

Nova Zelândia

Vencedores dos quatro caminhos dos play-offs europeus

Dois vencedores da repescagem intercontinental.