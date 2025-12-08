Jantar de Gala do 115.º aniversário do Nacional
Decorre no Restaurante Bahia do Casino da Madeira, o Jantar de Gala do 115.º aniversário do Nacional. Diversas são as personalidades que marcam presença no ponto alto dos festejos do clube alvinegro. Destaque para o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, e o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho. A actuação musical vai estar a cargo da conhecida cantora portuguesa Aurea.