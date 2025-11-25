Banda Recreio Camponês assinala 115.º aniversário

A Banda Recreio Camponês assinala o seu 115.º aniversário.

As celebrações iniciam-se a 29 de Novembro, com um concerto de aniversário, às 20 horas, no auditório do salão paroquial da Igreja do Estreito de Câmara de Lobos. No dia seguinte, 30 de Novembro, terá lugar a missa solene, às 10h00, na Igreja Paroquial da Encarnação, seguindo-se o tradicional almoço de confraternização com associados e amigos, às 13h00, na sede da banda, momento de convívio que reforça os laços comunitários e o espírito associativo que caracterizam a instituição desde a sua fundação.

Para o presidente da direcção, João Paulo Santos, o percurso da banda confirma a importância de continuar a evoluir: “O futuro da banda não depende de terceiros; depende da nossa capacidade de cativar recursos, sejam financeiros ou humanos, e de nos adaptarmos à rápida transformação dos comportamentos da sociedade. Já ultrapassámos grandes conflitos bélicos, crises económicas e pandemias, mas o associativismo e as relações de proximidade farão sempre parte da humanidade. As filarmónicas serão sempre um espaço que vai muito para além da música".