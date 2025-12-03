Simulacro de incêndio testa resposta na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço foi esta manhã cenário de um simulacro de incêndio que colocou à prova os procedimentos de segurança da comunidade escolar e a capacidade de resposta dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, Serviço de Protecção Civil e prontidão da PSP.

O exercício teve início às 10h06, momento em que foi activado o alerta para um suposto foco de fogo no interior do estabelecimento. Em resposta, chegaram ao local oito bombeiros, apoiados por duas viaturas, uma delas destinada ao combate a incêndios.

A evacuação do edifício decorreu de forma controlada, permitindo avaliar rotas de fuga, pontos de encontro e o tempo de reacção dos diferentes intervenientes.

A iniciativa integra o conjunto de treinos operacionais que a corporação de Santa Cruz tem vindo a realizar em várias instituições do concelho, com o propósito de reforçar rotinas de prevenção e garantir que alunos, docentes e funcionários estejam preparados para agir com segurança perante uma situação real de emergência, adiantou fonte da corporação que fez um balanço positivo a este tipo de acções.