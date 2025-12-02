Gala do Empreendedor regressa hoje com seis distinções

Depois de um ano de interregno, a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, através do Instituto de Emprego da Madeira, volta a promover a Gala do Empreendedor, que vai na sua 5.ª edição.

O evento tem lugar esta terça-feira, 2 de Dezembro, a partir das 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira, na cidade do Funchal. Conforme já noticiou o DIÁRIO, durante a cerimónia, serão distinguidos seis empreendedores madeirenses, que beneficiaram do apoio do Governo Regional para a criação das suas empresas, através do Programa de Criação de Empresas e Emprego do Instituto de Emprego da Madeira.

Os prémios vão ser distribuídos em seis categorias distintas, nomeadamente em ‘+ Impacto Local’, ‘Empreendedores 55’, ‘+ Sustentável’, ‘+ Longevidade’, ‘+Ofícios com Alma’ e ‘+ Emprego’.

Desde 2015, o Instituto de Emprego da Madeira aprovou 585 projectos de criação de empresas, contribuindo para a criação de 981 empregos, num investimento global de 10,5 milhões de euros. Só em 2025, o Governo Regional apoiou 30 projectos, que geraram 41 novos postos de trabalho.

A V Gala do Empreendedor contará com a presença do Presidente do Governo Regionla, Miguel Albuquerque, da secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e do presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Pedro Gouveia.

No final de Outubro último, o número de desempregados inscritos no IEM fixou-se em 5.507, uma diminuição de 19,1%, menos 1.297 desempregados, face ao período homólogo. Do total de inscritos, 2.257 estavam a participar em programas de emprego.

Ao longo do mês de Outubro, o IEM registou 893 novas inscrições de desempregados, 435 integrações no mercado de trabalho e captou 193 novas ofertas de emprego.