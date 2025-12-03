Cerca de 600 escuteiros celebram 97.º aniversário do Corpo Nacional de Escutas da Madeira

O Corpo Nacional de Escutas – Região da Madeira celebra, no próximo dia 8 de Dezembro, o seu 97.º aniversário, uma data de grande significado para o escutismo regional, que valoriza o "compromisso e serviço à comunidade". As comemorações irão reunir cerca de 600 escuteiros, com o objectivo de reafirmar "a relevância e actualidade do escutismo na formação das gerações presentes e futuras".

O tema escolhido para este ano é “Mãos que Servem”, inspirado na Irmã Clare Crockett, que relembra a importância do compromisso assumido por cada escuteiro no momento da sua promessa: "comprometer-se consigo, com os outros e com Deus, procurando todos os dias transformar positivamente o mundo que os rodeia".

As celebrações começam com a concentração dos participantes, às 08h30, no Largo do Colégio. Pelas 09 horas, terá lugar a Eucaristia, na Igreja do Colégio, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, com a participação do Chefe Nacional do Corpo Nacional de Escutas, Ivo Faria, e de diversas entidades regionais e representantes oficiais.

Às 10h30 realiza-se a cerimónia protocolar na Praça do Povo, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

A partir das 13 horas, os escuteiros estarão distribuídos por várias zonas da cidade do Funchal (incluindo o Parque de Santa Catarina, Praça do Povo, Praça do Mar e baixa) para desemprenhar diversas actividades, incluindo serviço à comunidade, prática de técnica escutista, desafios de orientação, jogos e dinâmicas formativas.

Às 16h30 realiza-se a Formatura Geral e entrega de prémios na Praça do Povo.

O dia culminará com o tradicional cantar de parabéns a todos os escuteiros que usam o lenço ao peito na Região da Madeira, encerrando de forma festiva esta importante celebração do escutismo madeirense. O encerramento das comemorações está previsto para as 17 horas.