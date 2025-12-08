Dia de aniversário do Nacional

O Clube Desportivo Nacional comemora hoje o 115.º aniversário. Um dia de festa para os nacionalistas que começou pelas 10h30 com uma missa solene, no restaurante panorâmico do Estádio da Madeira. Seguiu-se a cerimónia de entrega dos galardões dO grupo ‘Os Alvi-negros’, referentes à época 2024/25.

Também durante a manhã, os relvados sintéticos do Cristiano Ronaldo Campus Futebol encheram-se de alegria com o Torneio de Aniversário, promovido pelo futebol formação junto dos escalões de escolinhas, benjamins e infantis. No final do torneio houve o cantar dos parabéns aos 115 anos do clube.

O dia de aniversário termina logo à noite com o Jantar de Gala, a partir das 19h30, a ter lugar no Restaurante Bahia do Casino da Madeira e que vai contar com a presença da cantora portuguesa Aurea.