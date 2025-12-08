Samu conquista prémio pela terceira vez consecutiva

Samu, guardião do Marítimo, voltou a destacar-se durante Novembro e foi eleito, pela terceira vez consecutiva, Guarda-Redes do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super.



Na votação de todos os treinadores da competição, Samu arrecadou 28,76% dos votos, superando a concorrência de Gril (Académico), com 15,03%, enquanto João Costa (FC Porto B) somou 13,73%.

Durante o mês em análise, o guarda-redes de 26 anos voltou a demonstrar consistência e segurança na baliza, sendo titular nos quatro jogos realizados pelo Marítimo.