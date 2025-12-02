Espanha conquista novamente a Liga das Nações feminina em futebol

A campeã Espanha conquistou hoje a segunda edição da Liga das Nações feminina de futebol, ao impor-se à Alemanha, por 3-0, depois da igualdade fora na primeira mão da final, revalidando o título.

Depois do 0-0 em solo germânico, no Fritz Walter Stadion, em Kaiserslautern, as campeãs do Mundo mostraram que são realmente mais fortes, com a selecionadora Sonia Bermudez a conquistar o seu primeiro título internacional pela 'roja'.

Claudia Pina foi a maior estrela do desafio, marcando aos 61 e 74 minutos, sendo que, pelo meio, a jovem Vicky Lopez tinha feito o segundo, aos 68.

Foi da lateral esquerda que Claudia Pina fletiu para o centro, tabelou com Mariona Caldentey e, na zona frontal, atirou à entrada da área, com a palmada de Ann-Katrin Berger a revelar-se insuficiente para evitar que a bola entrasse na baliza.

A supremacia das ibéricas era evidente e Vicky Lopez acentuou-a ao avançar, sem oposição, sobre a direita, entrar na área e atirar em arco, para o poste mais distante, com os dedos de Berger a revelarem-se, novamente, impotentes para desviar o esférico de forma efetiva.

Se dúvidas houvesse, Claudia Pina intersetou um mau passe da defesa para galgar todo o meio campo contrário e, à entrada da área, desferir uma bomba, sem hipóteses para a guarda-redes.

Nas meias-finais, a Espanha, que já tinha vencido a edição inaugural da prova em 2023/24, tinha afastado a Suécia, enquanto a Alemanha se superiorizou à França, que esta noite defende em Estocolmo a vantagem de 2-1 conquistada em Reims, na luta pelo terceiro lugar.