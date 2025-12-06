Marítimo vence Torreense e soma a quinta vitória consecutiva 26 anos depois
O Marítimo venceu, esta tarde, o Torreense, por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da II Liga, e mantém o segundo lugar da classificação, em igualdade pontual com o Sporting B.
O primeiro golo do encontro surgiu aos 28 minutos, através de um cabeceamento de Raphael Guzzo. Simo Bouzaidi, pela faixa esquerda, cruzou na linha de fundo para o segundo poste, onde Guzzo soltou-se da marcação e cabeceou cruzado para o fundo da baliza.
Já o segundo tento foi alcançado por Adrian Butzke, aos 84 minutos. Carlos Daniel, pela direita, encontrou Butzke completamente isolado no coração da área, e este não vacilou e atirou sem hipóteses.
Com este resultado, o Marítimo soma 29 pontos e mantém a segunda posição da classificação geral, em igualdade pontual com o Sporting B. Na próxima jornada, agendada para 14 de Dezembro, o conjunto insular recebe, nos Barreiros, o Benfica B.
Confira os golos desta partida:
1-0 - Marítimo, Raphael Guzzo (28')
2-0 Marítimo, Adrian Butzke (84')