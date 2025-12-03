Marcos Freitas conquista ‘dupla prata’ no WTT Feeder Parma

O madeirense Marcos Freitas regressou hoje aos pódios em provas do circuito mundial de ténis de mesa profissional, mas não da forma que mais desejava.

O jogador olímpico português conseguiu o feito de marcar presença em duas finais da etapa italiana do circuito, o WTT Feeder Parma, e acabou por subir ao segundo lugar mais alto do pódio.

Na final que pares, e ao lado do seu colega de selecção, Tiago Apolónia, o madeirense mediu forças com a dupla japonesa Shunssuke Okano / Jo Yokotani acabando por perder por 3-0 (10-12, 9-11 e 3-11).

Já na variante de singulares Marcos Freitas tinha pela frente o francês Joe Seyfried e veio a não ser feliz no derradeiro encontro do evento ao perder por 3-1 (9-11, 11-8, 8-11 e 11-13).