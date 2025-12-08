"Questões operacionais" impedem ida de jornais para o Porto Santo

Os residentes e visitantes do Porto Santo estão hoje, durante o dia, impossibilitados de adquirir os dois jornais diários editados e impressos na Madeira.

Ao que foi possível apurar, esta situação tem-se repetido desde que o horário do voo da Binter, que assegura a ligação interilhas, foi antecipado para as 7h30.

Os exemplares do DIÁRIO de Notícias e do JM chegam ao Aeroporto Internacional da Madeira com a devida antecedência, mas acabam por não ser carregados no avião devido à inexistência de segurança disponível para proceder à verificação da carga no sistema de raio X. Perante esta limitação, os jornais apenas seguem no voo do final do dia, marcado para as 20 horas.

Consequentemente, os matutinos chegam ao Porto Santo já em plena noite, privando assinantes e leitores do acesso atempado à informação impressa.

Hoje, a situação agrava-se pelo facto de o navio Lobo Marinho não efectuar a habitual ligação marítima, em virtude das previsões meteorológicas adversas. Assim, o DIÁRIO e o JM deverão chegar à ilha dourada apenas por volta das 21 horas.

Este constrangimento tem vindo a provocar crescente desconforto, bem como um protesto firme por parte da empresa responsável pelo envio da carga para o Porto Santo.