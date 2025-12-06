‘Natal Para Todos’ celebrou a multiculturalidade no Porto Santo

A Casa do Voluntário – Polo do Porto Santo transformou-se, esta manhã, num palco de alegria e convívio com a realização do evento 'Natal para Todos'. Entre as 10 e as 12 horas, jogos e actividades dinâmicas preencheram o espaço com espírito festivo, culminando na distribuição de prendas a 34 crianças, no âmbito do Programa Escolhas.

Este evento distingue-se pela sua diversidade cultural, reunindo crianças e famílias do Porto Santo e outras oriundas de São Tomé, do Brasil e da Roménia, que construíram vida naquela ilha.

A iniciativa solidária resulta de uma parceria entre o Diário de Notícias da Madeira e a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, no contexto da campanha conjunta 'Natal Solidário".

“Trata-se de um claro compromisso de responsabilidade social”, destaca a secretária regional, Paula Margarido, citada em comunicado de imprensa.

“Materializámos aqui o verdadeiro espírito da época: partilha, inclusão e alegria coletiva. Ver o brilho nos olhos de cada criança é a maior recompensa”, reforçou a governante, durante o lanche partilhado que encerrou a manhã.

Paula Margarido que, de resto, sublinhou a importância de "promover a multiculturalidade desde muito cedo".

Programas como este permitem a partilha de experiências e de amizades que, muitas vezes, se mantêm para a vida. A promoção deste convívio é, também, uma forma de combater a ignorância e a intolerância Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Dinamizado ao longo de todo o ano, o Programa Escolhas tem um cariz social e solidário, oferecendo actividades gratuitas que promovem a inclusão, o desenvolvimento pessoal e a igualdade de oportunidades.