Nacional derrotado pelo Alverca nos minutos finais
A formação liderada por Tiago Margarido acabou por ver os pontos escapar, novamente, na ponta final do encontro
Em véspera de aniversário do clube, o conjunto nacionalista que disputa a I Liga de futebol, não vai conseguir trazer qualquer ponto para celebrar a ocasião, após ter saído derrotado, esta tarde, no reduto do Alverca, com um tento sofrido, novamente, ao ‘cair do pano’.
A equipa da casa teve nos prematuros quatro minutos do encontro da 13.ª jornada, a oportunidade de se distanciar no marcador, após grande penalidade assinalada, por alegada mão na bola de Matheus Dias, mas que acabou desperdiçada por Lincoln, que atirou por cima da baliza de Kaique.
O conjunto alvinegro dispôs de inúmeras oportunidades para chegar ao golo, mas esbarrou numa tarde inspirada do guardião André Gomes.
Em cima dos 90, o Alverca chegou ao golo que ditou o resultado do jogo. Na sequência de um canto, Marezi, ao primeiro poste, encostou para a vitória da equipa da casa.