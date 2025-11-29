Nacional com duas alterações no 'onze' frente ao Benfica
Com 'direito' a casa cheia o Nacional mede forças esta tarde diante do Benfica, em partida que tem início agendado para as 18 horas.
Nacional recebe daqui a pouco o Benfica em jogo 'grande' da 12.ª jornada da I Liga.
Pelas 18 horas os alvinegros mede forças com os encarnados, num duelo onde ambicionam voltar às vitórias em casa, no Estádio da Madeira, e numa partida que terá honras de casa cheia.
Para esta partida o técnico Tiago Margarido, apresenta duas alterações no onze titular em relação ao jogo do passado fim-de-semana diante do Sporting de Braga a contar para a Taça de Portugal.
Assim sendo na baliza, Kaique está de volta, no lugar de Lucas França, enquanto no meio campo Chileb Labidi saiu para dar lugar entrada a Mootaz Mourani.
Eis o onze inicial do CD Nacional: Kaique, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vitor, José Gomes, Matheus Dias, Miguel Baeza, Igor Liziero, Mootaz Nourani, Chuchu Ramírez e Paulinho Bóia.
Já do lado do Benfica o técnico José Mourinho fará alinhar: Anatoliy Trubin, Amar Dedic, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl, Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov, Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro, Rodrigo Rêgo, Vangelis Pavlidis.
De referir que o árbitro do encontro é Iancu Vasilica de Vila Real.
À entrada para esta partida o Benfica ocupa o terceiro lugar com 25 pontos enquanto os madeirenses são décimos classificados com Nacional em 12 pontos.