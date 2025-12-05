Nacional com "muita vontade de voltar às vitórias" frente ao Alverca

O Nacional, sem vencer há quatro jogos na I Liga portuguesa de futebol, quer muito "voltar às vitórias" frente ao Alverca, afirmou hoje o treinador Tiago Margarido, em antevisão ao encontro de domingo da 13.ª jornada.

"Vai ser um jogo extremamente difícil, mas, como sempre, preparámo-nos em função daquilo que são as dificuldades que vamos ter pela frente e as variantes que o nosso adversário pode apresentar", revelou o técnico, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, no Funchal.

Sobre o conjunto orientado por Custódio Castro, o 'timoneiro' dos insulares destacou o crescimento ao longo das últimas semanas, mesmo sendo um "projeto praticamente novo" e que subiu este ano ao primeiro escalão.

"É uma equipa que apresenta um bom futebol, com um bom treinador e boas individualidades. Lutam pelos mesmos objetivos que nós e estão a fazer uma grande época", notou.

O técnico, de 36 anos, comentou também as recentes críticas do presidente Rui Alves às arbitragens nos jogos do Nacional, salientando que a "produção bastante satisfatória" da equipa não reflete o 13.° lugar que ocupa no campeonato.

"Muitos desses pontos que não temos foram por um ou outro erro que, de facto, nos prejudicou. Portanto, sim, concordo que temos de nos focar naquilo que controlamos, mas isso são factos. E o que é facto é que hoje poderíamos ter mais pontos do que aquilo que temos", reforçou.

Para a visita aos ribatejanos, os lesionados Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha e Filipe Soares são baixas confirmadas, ao passo que João Aurélio e Pablo Ruan continuam em dúvida até à hora do jogo, segundo Margarido.

O Nacional, 13.° classificado, com 12 pontos, visita no domingo o Alverca, que é nono, com 14, a partir das 18:00, no Complexo Desportivo de Alverca, sob arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.