Portugal defronta hoje Argentina nas meias-finais do Mundial de futsal feminino

Portugal mede hoje forças com a Argentina nas meias-finais do Mundial feminino de futsal, em Manila, nas Filipinas, procurando aceder ao encontro decisivo da primeira edição da competição, no qual pode encarar a Espanha ou o Brasil.

Às 18:00 locais (10:00 em Lisboa), a equipa orientada por Luís Conceição vai defrontar a vice-campeã sul-americana na PhilSports Arena, que tem recebido todos os embates do mais importante torneio internacional de seleções da modalidade desde 21 de novembro.

Nos 'quartos', disputados entre segunda e terça-feira, Portugal e Argentina dominaram a Itália (7-2) e a Colômbia (4-1), tal como fizeram a tricampeã europeia Espanha e o Brasil, tetracampeão da América do Sul, diante de Marrocos (6-1) e Japão (6-1), respetivamente.

Finalista vencido nos dois primeiros Europeus, em 2019 e 2022, e medalha de bronze na mais recente edição, em 2023, Portugal segue no terceiro lugar da hierarquia mundial do futsal feminino, atrás do Brasil e da Espanha, com a Argentina a surgir na sexta posição.

As lusas chegaram às 'meias' com o ataque mais concretizador do Mundial, ao somarem 30 golos, e uma das duas defesas menos batidas, com os mesmos três das 'canarinhas'.

Na primeira fase, Portugal arrebatou o Grupo C, com nove pontos, à frente do Japão, da Tanzânia e da Nova Zelândia, e a Argentina conquistou a 'poule' A, igualmente com três vitórias em outras tantas rondas, tendo deixando para trás Marrocos, Polónia e Filipinas.

Depois da partida entre Portugal e Argentina, Espanha e Brasil discutem a outra vaga na final, que se disputará no domingo, tal como o embate do terceiro e quarto lugares, e vai consagrar o primeiro campeão mundial de sempre de futsal feminino sob égide da FIFA.