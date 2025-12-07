 DNOTICIAS.PT
Nacional apresenta duas alterações em Alverca

O recuperado Lenny Vallier e Chiheb Labidi são as novidades

Na condição de visitante, o Nacional defronta o Alverca, para a 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida em que Tiago Margarido optou por duas alterações na equipa inicial, em comparação com a utilizada na derrota caseira frente ao Benfica, por 2-1, da última ronda.

No encontro com início marcado para as 18 horas, os alvinegros vão entrar em campo com o recuperado Lenny Vallier e Chiheb Labidi em detrimento de José Gomes e Miguel Baeza.

Em véspera de aniversário do clube, a formação nacionalista vai procurar inverter o ciclo negativo e deixar para trás as quatro jornadas consecutivas sem conhecer o sabor da vitória no campeonato.

Já o anfitrião Alverca, que vem moralizado por uma vitória, fora de portas, na ronda transata ante o Casa Pia (2-0), apresenta uma alteração devido à lesão do espanhol  Sergi Gómez, consentida no último treino antes da recepção ao Nacional, sendo rendido em campo por Julián Martínez.

O Nacional vai iniciar o embate com Kaique, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vitor, Lenny Vallier, Igor Liziero, Matheus Dias, Labidi, Mootaz Nourani, Chucho Ramírez e Paulinho Bóia.

Já o Alverca sobe ao relvado representado por André Gomes, Julián Martínez, Naves, Bastien Meupiyou, Nabil Touaizi, Sabit Abdulai, Alex Amorim, Francisco Chissumba, Lincoln, Sandro Lima e Cédric Nuozzi.

O conjunto nacionalista inicia a partida na 13.ª posição da tabela classificativa da I Liga, com 12 pontos, enquanto o Alverca ocupa a 11.ª, com mais dois.

