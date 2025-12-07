Nacional apresenta duas alterações em Alverca
O recuperado Lenny Vallier e Chiheb Labidi são as novidades
Na condição de visitante, o Nacional defronta o Alverca, para
a 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida em que Tiago
Margarido optou por duas alterações na equipa inicial, em comparação com a
utilizada na derrota caseira frente ao Benfica, por 2-1, da última ronda.
No encontro com início marcado para as 18 horas, os alvinegros vão entrar em campo com o recuperado Lenny Vallier e Chiheb Labidi em detrimento de José Gomes e Miguel Baeza.
Em véspera de aniversário do clube, a formação nacionalista vai procurar inverter o ciclo negativo e deixar para trás as quatro jornadas consecutivas sem conhecer o sabor da vitória no campeonato.
Já o anfitrião Alverca, que vem moralizado por uma vitória, fora de portas, na ronda transata ante o Casa Pia (2-0), apresenta uma alteração devido à lesão do espanhol Sergi Gómez, consentida no último treino antes da recepção ao Nacional, sendo rendido em campo por Julián Martínez.
O Nacional vai iniciar o embate com Kaique, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vitor, Lenny Vallier, Igor Liziero, Matheus Dias, Labidi, Mootaz Nourani, Chucho Ramírez e Paulinho Bóia.
Já o Alverca sobe ao relvado representado por André Gomes, Julián Martínez, Naves, Bastien Meupiyou, Nabil Touaizi, Sabit Abdulai, Alex Amorim, Francisco Chissumba, Lincoln, Sandro Lima e Cédric Nuozzi.
O conjunto nacionalista inicia a partida na 13.ª posição da tabela
classificativa da I Liga, com 12 pontos, enquanto o Alverca ocupa a 11.ª, com
mais dois.