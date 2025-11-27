“Nem Mais 1 Minuto de Silêncio” na Ponta do Sol

Depois do sucesso alcançado na estreia, em Maio, o espectáculo de dança contemporânea “Nem Mais 1 Minuto de Silêncio” regressa amanhã ao palco, sendo apresentada nos dias 28 e 29 de Novembro, no Auditório do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, numa iniciativa que pretende unir arte, sensibilização social e solidariedade.

A escolha da data não é coincidência: o cartaz retorna por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, assinalado a 25 de Novembro. Como forma de reforçar o seu compromisso com esta causa, 50% da receita de bilheteira será doada ao Fundo de Provimento de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, que presta apoio directo a vítimas de violência doméstica.

Criado e interpretado pela Associação ONE - Onde Nasce a Expressão, o espectáculo apresenta, através da linguagem da dança contemporânea, um retrato intenso e sensível da transformação de uma relação amorosa saudável numa relação de opressão e violência. É um olhar profundo sobre os ciclos de abuso, arrependimento e esperança que caracterizam muitas histórias reais, tantas vezes vividas em silêncio.

“Nem Mais 1 Minuto de Silêncio” pretende alertar, educar e inspirar a mudança, abordando um tema atual e urgente. Através da expressão corporal, da música e da emoção, a peça convida o público a refletir sobre a importância de reconhecer os primeiros sinais de violência, denunciar situações de abuso e quebrar o ciclo de silêncio que ainda persiste na sociedade.

“Queremos que este espectáculo toque as pessoas, que as faça pensar e, quem sabe, ajudar alguém a perceber que o amor não se mede pelo controlo nem pelo medo”, refere a direcção artística da Associação ONE.

Esta reposição conta com o apoio oficial da Câmara Municipal da Ponta do Sol e tem como parceiros o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Associação Presença Feminina, bem como outras entidades imprescindíveis à concretização deste espectáculo.

Os bilhetes já se encontram à venda e podem ser adquiridos através da Associação ONE, pelo contacto 960 459 447.