Bandeira Azul hasteada na escola Cristovão Colombo

A Escola Profissional Cristóvão Colombo realiza amanhã, às 10h30, a cerimónia de hastear da Bandeira Azul, distinção que reconhece o compromisso da instituição com a educação ambiental, a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade escolar.

De acordo com a nota enviada, o evento contará com a presença da Coordenadora Regional do Projecto Escola Azul, bem como de representantes institucionais, docentes e alunos que participaram ao longo do ano em diversas iniciativas ambientais.

A atribuição da Bandeira Azul resulta do trabalho desenvolvido pela escola em áreas como a promoção da literacia ambiental, a implementação de projectos relacionados com o oceano, sustentabilidade e cidadania, a dinamização de acções de sensibilização dirigidas à comunidade e a participação activa no programa Escola Azul, reforçando a ligação ao mar e aos ecossistemas marinhos.

A direcção da escola afirmou, em comunicado, que este reconhecimento “representa o esforço conjunto de toda a comunidade educativa e reforça o nosso compromisso em formar jovens mais conscientes, informados e responsáveis perante os desafios ambientais atuais.”

A cerimónia, que decorrerá no Espaço Alunos, incluirá apresentações dos projectos realizados, testemunhos de alunos e convidados e o acto simbólico de hastear a bandeira.