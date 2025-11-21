Funchal atribui bandeira verde Eco-Escolas a 39 estabelecimentos de ensino

O Centro de Investigação e Cultura do Funchal recebeu, esta manhã, a cerimónia de entrega das bandeiras verdes Eco-Escolas, distinguindo 39 dos 41 estabelecimentos inscritos no concelho. Entre os galardoados estão infantários, escolas do 1.º ciclo com pré-escolar, ensino especial, vários estabelecimentos do 2.º e 3.º ciclo, secundárias, profissionais e ensino superior.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou que esta é a 25.ª edição consecutiva da iniciativa promovida pelo município, sublinhando o trabalho conjunto entre escolas, professores, alunos e famílias. “Pretende-se criar uma consciencialização colectiva do ponto de vista ambiental, influenciando as gerações actuais e preparando o futuro”, afirmou, à margem da cerimónia.

Eunice Pinto, da direcção nacional da Associação da Bandeira Azul da Europa (ABAE), explicou que a atribuição da bandeira depende do cumprimento de 10 passos, incluindo a apresentação de um plano de acção com os temas obrigatórios de água, resíduos e energia, e o envolvimento de toda a comunidade escolar. Destacou, ainda, que a Madeira mantém uma das mais altas taxas de sucesso do país no programa Eco-Escolas.

Entre as escolas distinguidas, Rui Coelho, director da Escola EB1/PE da Ladeira, referiu que o trabalho desenvolvido este ano passou pela revitalização do espaço exterior. “Estamos a tentar trazer os alunos para fora da sala. Reestruturámos um espaço onde as crianças brincam livremente, com terra, areia e um caminho dos pés descalços. No início foi difícil, porque não estavam habituadas a chegar a casa sujas, mas agora os pais aceitam e as crianças adoram”, afirmou.

Também Maria do Céu, do Jardim Escola João de Deus, destacou a importância da criatividade e do envolvimento das famílias. “Os temas são semelhantes todos os anos, mas tentamos sempre inovar. A reciclagem é fundamental, até porque muitos pais não sabem reciclar. Os alunos intervêm e os pais participam muito, sobretudo na preparação de trabalhos e exposições. Este galardão reflecte o trabalho de toda a equipa e as boas práticas ambientais desenvolvidas ao longo do ano”, sublinhou.

Foto IP

Infantários

Cidade dos Brinquedos, Livramento, Patronato de São Pedro, O Planeta das Crianças, Quinta dos Traquinas e o Jardim Escola João de Deus.

Escolas do 1.º ciclo com pré-escolar

Colégio do Marítimo, Escola de São João – Externato, EB1/PE Achada, EB1/PE Ajuda, EB1/PE Areeiro e Lombada, EB1/PE Boliqueime, EB1/PE Cruz de Carvalho, EB1/PE e Creche da Nazaré, EB1/PE Ladeira, EB1/PE Monte, EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, EB1/PE São Martinho, EB1/PE Visconde Cacongo, Escola Maria Eugénia de Canavial/Associação e Externato Adventista do Funchal.

Ensino especial

Centro de Inclusão Social da Madeira e o Serviço Técnico de Educação Especial

Escolas básicas, secundárias, profissionais e Ensino superior

Centro de Formação Profissional da Madeira, EB com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras, EB com Pré-Escolar e Creche dos Louros, EB e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, EB e Secundária Gonçalves Zarco, Escola da APEL, EB 1,2,3/PE Bartolomeu Perestrelo, EB 2,3 Dr. Eduardo Brazão de Castro, EB 2,3 Dr. Horácio Bento de Gouveia, Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, Escola Profissional de Transportes e Logística da Madeira, Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, Escola Secundária Francisco Franco, Escola Secundária Jaime Moniz, Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny e o Estabelecimento Vila Mar.