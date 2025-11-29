Papa Leão XIV entrou mas não rezou na Mesquita Azul de Istambul

O Papa Leão XIV entrou hoje numa mesquita pela primeira vez no seu pontificado, a de Sultan Ahmed, conhecida como a Mesquita Azul de Istambul, na Turquia, mas não parou para rezar como fizeram os seus antecessores.

O muezim da mesquita, Askin Musa Tunca, que acompanhou Leão XIV neste terceiro dia de visita à Turquia, explicou à imprensa que inicialmente lhe disseram que o Papa iria rezar ali, mas quando lhe perguntou se queria ter um "momento de louvor", o pontífice respondeu que "não, que só queria visitá-la".

O Papa norte-americano e peruano foi acompanhado por Ali Erbas, presidente da Direção de Assuntos Religiosos (Diyanet), tornando-se assim o quarto Papa a entrar numa mesquita e o terceiro a visitar a de Sultan Ahmed, onde também estiveram Bento XVI e Francisco.

Esperava-se um momento de recolhimento silencioso olhando para Meca, como fizeram tanto Bento XVI como Francisco, mas Leão XIV decidiu não o fazer, apesar do convite.

"Foi-lhe explicado que esta era a casa de Alá e que poderia ter um momento de louvor", mas ele respondeu "que estava bem assim" e circulou pela mesquita durante 20 minutos enquanto ouvia as explicações do muezim, que guia a oração.

Como manda a cultura islâmica, Leão XIV teve que tirar os sapatos para entrar e, depois, admirou as cores das abóbadas do Sultão Ahmed.

João Paulo II foi o primeiro pontífice a entrar numa mesquita, quando visitou Damasco em 2001, num momento histórico já que nenhum outro havia visitado este lugar. Ele próprio visitou em 2000 a Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, mas não entrou em nenhuma.

A Mesquita Azul está situada na praça de Sultanahmet e foi construída no início do século XVII. O seu nome deriva dos mosaicos de azulejos azuis de Iznik que se encontram no seu pátio interior.

A sua construção gerou grande controvérsia no mundo muçulmano, pois os seus seis minaretes eram considerados um atentado sacrílego por rivalizarem com Meca.

Em resposta, Meca foi adicionar mais um minarete à sua mesquita para assim impor a sua superioridade como local de nascimento do profeta Maomé e de peregrinação dos muçulmanos.

A Mesquita Azul, situada em frente à Hagia Sophia (Santa Sofia), foi construída por Sinan Ibn Abdulmennan, ou Mimar Sinan (em turco, "Arquiteto Sinan"), que era o chefe dos arquitetos imperiais e cujas ideias revolucionaram a conceção estética do Islão.

Na sua viagem em 2006, Bento XVI rezou nesta mesquita em frente ao mihrab, o nicho na parede que indica a direção de Meca, e o então porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, teve de especificar que se tratava de um momento de "recolhimento". Este gesto marcou um marco nas relações com o Islão e serviu para apagar a polémica surgida após o discurso do papa alemão em Ratisbona.

Em 2014, o papa Francisco também teve um momento de "adoração silenciosa" no mesmo local que o seu antecessor.