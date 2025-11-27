Secretária da Inclusão sublinha dimensão social da saúde masculina na Conferência Novembro Azul

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, presidiu esta quinta-feira à sessão de abertura da Conferência Novembro Azul, uma iniciativa promovida pela Direcção Regional de Cidadania e Assuntos Sociais no âmbito do IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa (IV PRICA). O evento, realizado no auditório da PSP, teve como objectivo sensibilizar para a saúde masculina e para a prevenção de doenças que continuam a afectar milhares de homens na Região e no país.

A conferência contou com a colaboração da PSP-Madeira, representada pela Comissária Angelina Ribeiro, em representação do Comandante Superintendente Ricardo Matos, e da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional da Madeira. A directora regional de Cidadania e Assuntos Sociais, Graça Moniz, dinamizou o encontro, que incluiu ainda a intervenção de Helena Toste, representante da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Os oradores abordaram os desafios actuais, a importância do rastreio precoce e o papel decisivo da prevenção na mudança de comportamentos.

Na sua intervenção, Paula Margarido contextualizou a iniciativa no âmbito do IV PRICA, coordenado pela Secretaria Regional, destacando que a conferência se insere nas acções concretas do Eixo 2, dedicado à promoção de valores e atitudes igualitárias nas áreas da educação, saúde, cultura e desporto. A governante enfatizou a necessidade de combater estereótipos de género e criar contextos sociais que incentivem os homens a cuidar da sua saúde e bem-estar.

"A forma como olhamos para a saúde masculina é também uma questão de inclusão, de justiça social e de igualdade de oportunidades ao longo da vida", afirmou a governante, reforçando que a saúde é essencial para o desenvolvimento pessoal, autonomia e participação plena na comunidade.

Um dos momentos mais marcantes da sessão foi o testemunho de Fábio Sá, o segundo homem mais jovem na Região a ser diagnosticado com cancro da próstata, que partilhou a sua experiência de doença, superação e a importância do diagnóstico precoce.

Paula Margarido alertou para o facto de muitas doenças que afectam os homens, como o cancro da próstata, o cancro do cólon e recto, a diabetes, as doenças cardiovasculares, a depressão, a ansiedade e a disfunção eréctil, continuarem subdiagnosticadas devido aos tabus associados à masculinidade. "Homens que fazem rastreios vivem mais e vivem melhor", defendeu, apelando à quebra de silêncios e à promoção de uma verdadeira cultura de prevenção.

Do ponto de vista da inclusão social, a governante destacou que investir na prevenção e no cuidado permite às pessoas "manter a autonomia, adiar a institucionalização e viver mais tempo no seu ambiente familiar", objectivos que estão no centro da missão da Secretaria Regional: promover dignidade, participação e qualidade de vida ao longo de todas as etapas da vida.