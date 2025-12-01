Incêndio em mato junto a escola no Funchal

Um incêndio em mato foi registado esta tarde junto à Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico da Cruz de Carvalho, no Funchal. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para a situação pelas 15h30.

Para combater o fogo, a corporação empenhou três viaturas – duas de combate a incêndios e uma ambulância de socorro – apoiadas por oito operacionais. A rápida intervenção permitiu extinguir o incêndio em poucos minutos, sem registo de feridos.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal também foram alertados, mas ao chegarem ao local verificaram que a situação estava controlada pelos Voluntários Madeirenses e, por não se justificar a presença de mais meios, regressaram ao quartel.