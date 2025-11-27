 DNOTICIAS.PT
Escola do Estreito realizou simulacro de incêndio

Teste envolveu bombeiros com três veículos e dez operacionais

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos participaram, esta manhã, num simulacro realizado na Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do Estreito de Câmara de Lobos.

O exercício ocorreu pelas 11h15 e envolveu três veículos e dez operacionais. A acção simulou um fogo deflagrado na cozinha do estabelecimento de ensino, permitindo testar procedimentos de evacuação e resposta de emergência.

A iniciativa decorreu sem incidentes e teve como objectivo treinar alunos, docentes e funcionários para situações reais de risco.

