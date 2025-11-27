Escola do Estreito realizou simulacro de incêndio

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos participaram, esta manhã, num simulacro realizado na Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do Estreito de Câmara de Lobos.

O exercício ocorreu pelas 11h15 e envolveu três veículos e dez operacionais. A acção simulou um fogo deflagrado na cozinha do estabelecimento de ensino, permitindo testar procedimentos de evacuação e resposta de emergência.

A iniciativa decorreu sem incidentes e teve como objectivo treinar alunos, docentes e funcionários para situações reais de risco.