Simulacro de incêndio na escola da Tabua

Foi realizado, ontem, um simulacro de incêndio na Escola Básica da Tabua, com o objectivo de testar a eficácia das medidas de autoprotecção e de avaliar a capacidade de reacção de toda a comunidade educativa perante uma situação de emergência.

A acção contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, da PSP da Ribeira Brava, da Proteção Civil Municipal e do Serviço Regional de Proteção Civil.