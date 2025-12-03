Escola da Ajuda assinala Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com a escritora Raquel Lombardi

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Escola B1/PE da Ajuda recebeu a escritora Raquel Lombardi para a apresentação do seu livro infantil 'Cada Um é Como é '.

A obra narra a história de um gato que pertence a uma família diferente e que procura a felicidade para colmatar a sua insatisfação num mundo onde a diversidade nem sempre é compreendida. Ao longo de uma ampla "viagem" por diversos murais, o protagonista acaba por compreender que a felicidade não depende do olhar dos outros, mas emerge de dentro de cada pessoa, alicerçada em valores como a amizade, o amor, a empatia, a união e a solidariedade.

A autora, doutoranda em Educação Inclusiva no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, dinamizou uma actividade dirigida às crianças que integrou a leitura orientada do conto, momentos de diálogo com os alunos e pequenas propostas de expressão oral e artística. As crianças revelaram elevado envolvimento, colocaram questões pertinentes, partilharam experiências pessoais e refletiram criticamente sobre o significado da diferença e da inclusão.

Com esta iniciativa, a escola procurou sensibilizar a comunidade educativa para a aceitação da diferença e para a valorização da diversidade humana. Este tipo de acções constitui um contributo essencial para a promoção de uma cultura de respeito, para a desconstrução de estereótipos e preconceitos e para a construção de uma escola mais inclusiva, na qual todas as crianças se sintam acolhidas, reconhecidas e respeitadas na sua singularidade.