Madeira mobiliza-se pela prevenção do cancro da próstata

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ), através da Direção Regional de Cidadania e dos Assuntos Sociais (DRAS) e em parceria com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC), promove, amanhã, dia 27 de Novembro, uma sessão pública dedicada ao 'Novembro Azul'. Esta iniciativa visa sensibilizar para a prevenção e o diagnóstico precoce do cancro da próstata.

O evento, que decorrerá, no auditório do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP), no Funchal, insere-se no IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa e pretende "reforçar o papel da saúde como factor essencial para o desenvolvimento pessoal, social e profissional".

A iniciativa visa sobretudo promover estilos de vida saudáveis e reforçar a importância da detecção precoce, factores decisivos na prevenção e tratamento do cancro da próstata

A sessão terá início às 09h45, com a receção dos participantes, seguida da abertura oficial às 10 horas, pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido. O encerramento estará a cargo de Herberto Jesus, presidente do Conselho de Administração do SESARAM.

Esta acção contará ainda com o testemunho de Fábio Sá, que partilhará a sua experiência pessoal na luta contra a doença.

A mesa de oradores será composta por: Érica Abreu (nutricionista, Plano D), Pedro Peres (técnico de exercício físico) e de João Vital (médico urologista). A moderação estará a cargo de Francisco Cardoso, jornalista do Diário de Notícias.