'Vista' traz mil passageiros para passar o dia na Madeira
O navio de cruzeiro 'Vista' chegou, esta manhã o Funchal. Traz 1.796 pessoas a bordo, 1.038 das quais passageiros, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.
Navegando a partir de Málaga, Espanha, o 'Vista' é capitaneado pelo italiano Luca Manzi.
Vai permanecer no Funchal até às 18 horas, altura em que segue viagem para San Juan, Porto Rico.
Nesta escala de 10 horas na Madeira, o navio é agenciado pela JFM Shipping e terá a companhia do 'Arcadia', que com 1.917 passageiros e 851 tripulantes a bordo, chegou ao Funchal no sábado, passando a noite no porto. Segue esta tarde viagem para Santa Cruz de Tenerife.
O 'Vista', construído em 2023, nos estaleiros italianos de Fincantieri, para a Oceania Cruises, está a realizar uma viagem de reposicionamento para as caraíbas. Partiu a 9 de Novembro da Turquia (Istambul), e antes de chegar à Madeira já passou pela Grécia, Italia, Espanha e França. Depois de Porto Rico, segue para Miami, Estados Unidos, onde termina o cruzeiro a 3 de Dezembro.