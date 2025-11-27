Navio 'Ventura' traz quatro mil pessoas para passar o dia na Madeira
O Porto do Funchal regista uma manhã de grande movimento esta quinta-feira com a chegada do luxuoso navio de cruzeiros 'Ventura'. Agenciado pela Blatas, o gigante da P&O Cruises atracou na capital madeirense vindo de Santa Cruz de Tenerife, transportando um total de 4.278 pessoas a bordo.
A escala na Madeira faz parte de um cruzeiro de 12 dias que teve início em 19 de Novembro em Southampton, no Reino Unido, e que terminará no mesmo porto na próxima segunda-feira. Durante a viagem, o navio já visitou Lisboa, Arrecife (Lanzarote) e Las Palmas de Gran Canaria.
O 'Ventura', navio-irmão do também assíduo visitante 'Azura', é operado pela P&O Cruises (do grupo Carnival) e foi construído em 2008 nos estaleiros italianos de Fincantieri. Com um custo de cerca de 700 milhões de euros, o navio tem capacidade para 3.727 passageiros e 1.250 tripulantes, tendo sido remodelado pela última vez em 2018.
Até às 14 horas, o 'Ventura' partilhou o Porto do Funchal com o 'Mein Schiff 7', que chegou na quarta-feira e pernoitou na pontinha. Agenciado pela JFM Shipping, o 'Mein Schiff 7' segue para Santa Cruz de la Palma, depois de uma escala que movimentou 2.853 passageiros e 1.039 tripulantes.
O movimento de cruzeiros no Funchal não abranda, com a sexta-feira a prometer um dia ainda mais intenso. Quatro navios são esperados em escala:
- 'Azamara Journey'
- 'Silver Dawn'
- 'Silver Spirit'
- 'Hamburg'
Os navios 'Silver Dawn' e 'Silver Spirit' estão, inclusive, agendados para pernoitar na ilha. Estima-se que as quatro escalas de amanhã movimentem um total de 3.224 pessoas, das quais 1.839 são passageiros.