Bulgária adopta torna-se o 21.º membro da zona euro

A Bulgária adota esta quinta-feira o euro, tornando-se o 21º país a adotar a moeda única europeia, quase 20 anos após a sua adesão à União Europeia.

À meia-noite de quinta-feira, o pequeno país dos Balcãs, que aderiu à União Europeia em 2007, abandona o lev, a sua moeda nacional em uso desde o final do século XIX, na esperança de reforçar os seus laços económicos com outros membros da zona euro, mas também temendo uma possível rutura com o euro.

Com uma diferença horária de uma hora em relação a Lisboa, a capital búlgara, Sófia, já entrou em 2026.

Milhares de pessoas enfrentaram temperaturas negativas para assistir ao tradicional concerto de Ano Novo, organizado pela Câmara Municipal de Sófia em frente ao antigo Palácio Real.

Na fachada da sede do Banco Nacional da Bulgária, situado na mesma praça, uma contagem decrescente exibia os minutos que faltavam para a meia-noite.

Após a chegada do Ano Novo, moedas de euro búlgaras foram projetadas no edifício.

"A introdução do euro é a última etapa da integração da Bulgária na União Europeia", declarou o Presidente, Rumen Radev, num discurso transmitido pelas televisões alguns minutos antes da meia-noite.

No entanto, o chefe de Estado lamentou que os búlgaros não tenham sido consultados por referendo sobre esta escolha que dividiu o país.

"Esta recusa foi um dos sintomas dramáticos do profundo fosso entre a classe política e o povo, confirmado pelas manifestações massivas em todo o país", afirmou, apesar de o Tribunal Constitucional ter decidido o contrário.

As manifestações, que denunciavam a corrupção, levaram, em meados de dezembro, à queda do governo conservador de coligação, no poder há menos de um ano, o que significa novas eleições legislativas, as oitavas em cinco anos.

Já na quarta-feira de manhã, a maioria das bancas do "Mercado das mulheres", o maior e mais antigo da capital, já exibia os preços em lev e em euros.

"Toda a Europa se adaptou ao euro, nós também vamos conseguir", comentou Vlad, um reformado de 66 anos que veio comprar velas mágicas e frutas para a refeição de Ano Novo, à agência France Presse (AFP).

"O importante é que a Bulgária permaneça na Europa e se afaste de Moscovo", acrescentou.

Lucy, vendedora de legumes enlatados com cerca de 40 anos, afirmou à AFP que já aceita pagamentos em euros e acredita que a população se habituará rapidamente à nova moeda.

A taxa de conversão entre o euro e o lev búlgaro é de 1,9558 lev por 1 euro.