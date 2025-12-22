Bulgária regista protestos após despedimento de jornalista

Uma jornalista foi despedida do principal canal de televisão privado da Bulgária depois de ter sugerido ter sofrido pressão política, situação que está a gerar protestos na sociedade búlgara.

"Maria Tsantsarova ousou acusar o seu supervisor direto de influenciar o conteúdo editorial, enquanto o seu chefe tem o dever de garantir que todos os pontos de vista são representados", referiu a bTV em comunicado esta segunda-feira.

O canal, pertencente ao grupo checo PPF, acusou a sua apresentadora de violar repetidamente as normas editoriais internas.

Numa mensagem publicada hoje nas redes sociais, a jornalista, que estava a realizar entrevistas políticas, confirmou que tinha sido afastada da apresentação do principal programa da manhã.

Centenas de pessoas manifestaram-se em frente à sede da bTV na sexta-feira em apoio à jornalista, depois de se terem tornado públicas as suas divergências com a administração.

Outra manifestação está prevista para terça-feira, noticiou a agência France-Presse (AFP).

A Federação Europeia de Jornalistas (FEJ) condenou "este ato de censura" em comunicado e exigiu "a reintegração imediata da jornalista conhecida pelas suas perguntas incisivas".

"Nos últimos anos, a senhora Tsantsarova tem sido alvo de repetidos ataques por parte de figuras políticas", acrescentou a FEJ, que solicitou uma investigação sobre a possível pressão política a que a bTV foi sujeita".

A organização Repórteres Sem Fronteiras classifica este país dos Balcãs, membro da União Europeia, em 70.º lugar no seu índice de 2025, afirmando que a liberdade de imprensa é "frágil" e "instável".

A Bulgária realizou sete eleições antecipadas em resultado dos protestos anticorrupção generalizados de 2020.

É provável outra eleição após a demissão, no início deste mês, do Governo liderado pelos conservadores, na sequência de novos protestos anticorrupção.

"O afastamento de uma importante jornalista independente, no meio de uma crise social, levanta sérias preocupações sobre a interferência política nos meios de comunicação búlgaros", frisou Maja Sever, presidente da Federação Búlgara de Jornalistas.