Dívida bruta da Administração Pública Regional nos 4.907,4 milhões de euros no 3.º trimestre

A dívida bruta da Administração Pública Regional (APR) situava-se em 4.907,4 milhões de euros, no final do 3.º trimestre de 2025. Segundo a Direcção Regional de Estatística, isto significa uma diminuição de cerca de 313,6 milhões de euros (-6,0%) face ao final do trimestre anterior e um recuo de 112,6 milhões de euros (-2,2%) comparativamente ao período homólogo.

"Os decréscimos resultam parcialmente da amortização de empréstimos, assim como do efeito da amortização efetiva de dívida com recurso a receitas próprias da Região", indica nota emitida hoje. No 3.º trimestre de 2025, o peso dos empréstimos foi de 36,8% (38,2% no trimestre homólogo) e da dívida titulada foi de 63,2% (61,8% no 3.º trimestre de 2024).

Já a repartição da dívida por sector emitente mostra que o Governo Regional é responsável por 97,7% (96,8% no trimestre homólogo) do total da dívida e as Empresas Públicas classificadas no perímetro da APR por 2,3% (3,2% no 3.º trimestre de 2024).



No final do 3.º trimestre de 2025, a dívida líquida de depósitos rondou os 4.508,4 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 139,6 milhões de euros (-3,0%) face ao final do trimestre anterior, e decrescido 146,8 milhões de euros (-3,2%) comparativamente ao período homólogo.

