Natal com temperaturas entre 0 ºC e 21 ºC

Até ao meio-dia desta quinta-feira, dia de Natal, a rede de estações do IPMA na Madeira e Porto Santo registou máximas acima dos 20 ºC na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (21,3 ºC) e no Funchal (21,0 ºC no Observatório e 20,1 ºC no Lido). A temperatura máxima mais baixa foi de 2,7 ºC, no Pico do Areeiro.

As mínimas do dia - até às 12 horas - ficaram abaixo dos 10 ºC em várias localidades, como Prazeres (9,8 ºC), Monte (9,5 ºC) e Santo da Serra (8,6 ºC). Nas estações de montanha – Pico do Areeiro, Chão do Areeiro (2,2 ºC) e Pico Alto (5,7 ºC) – os termómetros mantiveram-se frios durante a noite e manhã.

Desde a meia-noite o vento já soprou com rajadas até 80 km/h no Caniçal/Ponta de São Lourenço, enquanto a precipitação, que se fez sentir durante a noite em quase todo o arquipélago, manteve secas apenas as estações do Funchal/Lido, Ponta do Sol/Lugar de Baixo e Pico Alto. A zona do Areeiro o dia tem sido muito chuvoso, com acumulados de 14 mm nas últimas 12 horas.