EUA mataram ou capturaram pelo menos 25 membros do Estado Islâmico na Síria

Os Estados Unidos mataram ou capturaram pelo menos 25 membros do Estado Islâmico (EI) na Síria, na sequência das várias operações realizadas na última semana, revelaram ontem as Forças Armadas norte-americanas.

Estas operações são uma continuação do ataque de 19 de dezembro, lançado em retaliação a uma emboscada do grupo terrorista que matou três norte-americanos.

"O Comando Central dos EUA e os seus parceiros na Síria mataram pelo menos sete membros do EI e capturaram os restantes durante 11 missões realizadas entre 20 e 29 de dezembro. As operações resultaram também na eliminação de quatro depósitos de armas do EI", frisou o organismo, em comunicado.

Em 19 de dezembro, as forças norte-americanas anunciaram um "ataque em grande escala" contra alvos do EI na Síria, em resposta à emboscada executada pelo grupo terrorista em 13 de dezembro, que matou dois soldados e um intérprete, todos norte-americanos, na província síria de Homs.

Nesta campanha, denominada Operação "Hawkeye Strike", as tropas norte-americanas e jordanas destruíram aproximadamente 70 alegados locais do Estado Islâmico em várias regiões do centro da Síria, com recurso a caças, helicópteros e artilharia, segundo um comunicado ontem divulgado.

O comando norte-americano afirmou que os ataques destruíram infraestruturas e armamento do Estado Islâmico no centro da Síria.

"Continuamos firmemente empenhados em trabalhar com os nossos parceiros regionais para erradicar a ameaça que o Estado Islâmico representa para a segurança dos Estados Unidos e da região", declarou o almirante Brad Cooper, citado na nota de imprensa.

Os EUA reportaram pelo menos 11 ataques realizados pelo grupo contra alvos norte-americanos, aos quais afirmam ter respondido com várias operações no último ano, que resultaram na detenção de mais de 300 membros do EI e na morte de mais de 20 agentes.