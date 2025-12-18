IPMA também prolonga 'aviso amarelo' para a agitação marítima forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também decidiu prolongar o 'aviso amarelo' para agitação marítima na Madeira e Porto Santo, devido à persistência de ondas de noroeste com altura significativa.

Para a Costa Norte da Madeira, o 'aviso amarelo' está em vigor entre as 12 horas de amanhã, 19 de Dezembro, e as 9 horas de sábado, 20 de Dezembro, prevendo-se "ondulação de noroeste com 4 a 4,5 metros". O mesmo alerta estará novamente em vigor no domingo, 21 de Dezembro, entre as 9 e as 18 horas, mantendo-se a previsão de ondas de 4 a 4,5 metros.

Já para o Porto Santo, o IPMA estabeleceu idêntico 'aviso amarelo', válido nos mesmos períodos e com a mesma previsão de ondulação, de 4 a 4,5 metros de altura, em ondas de noroeste.