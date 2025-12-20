Capitania prolonga e agrava aviso de agitação marítima para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal acaba de actualizar, prolongar e agravar o aviso de agitação marítima forte para o Arquipélago da Madeira até às 18h00 de amanhã, domingo, 21 de Dezembro, quando o anterior aviso estava previsto até as 6h00.

Seguindo a indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tendo em conta a evolução do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, a Capitania calcula ondas maiores tanto na costa norte como na costa sul das duas ilhas do arquipélago.

O vento aumenta ligeiramente de intensidade, vindo de Noroeste, moderado (20 a 29km/h) a fresco (30 a 39km/h) rodando para Norte fresco (30 a 39km/h) a partir da tarde, mantendo-se a visibilidade boa a moderada Quanto à ondulação, na costa Norte será de Noroeste com 3 a 3,5 metros, aumentando para 4 a 5 metros, e na costa Sul virão de Oeste com 1 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros na parte Oeste da Madeira e Porto Santo.

Por esse motivo, são renovadas as recomendações "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;