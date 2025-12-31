Capitania do Funchal alerta para agravamento do vento e do estado do mar

A Capitania do Porto do Funchal informou ter recebido, às 6 horas locais, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), um Aviso de Sinal 2 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira, devido ao agravamento das condições meteorológicas, em especial ao nível do vento.

De acordo com a informação transmitida, prevê-se vento do quadrante sul/sudoeste, com intensidade que poderá atingir força 8 ou superior, correspondendo a velocidades entre 63 e 74 quilómetros por hora, com tendência para intensificação.

A capitania divulga, ainda, a previsão do estado do tempo para a orla marítima, válida até às 6 horas do dia 1 de Janeiro, apontando para vento de sul/sudoeste, inicialmente bonançoso a moderado, aumentando gradualmente para fresco a muito fresco, tornando-se forte a muito forte durante a noite.

A visibilidade deverá variar entre boa e moderada, passando a moderada a fraca a partir da tarde.

No que respeita à ondulação, na costa norte são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, passando a sudoeste, com aumento para 2 a 3 metros durante a tarde e 3 a 4 metros durante a noite.

Na costa sul, a previsão aponta para ondas de oeste/sudoeste entre 1 e 1,5 metros, aumentando para 2 a 3 metros durante a tarde e 3 a 4 metros durante a noite.

A Capitania recomenda aos proprietários e armadores de embarcações que adotem as precauções necessárias para garantir a segurança dos meios navais, nomeadamente o reforço das amarrações e a vigilância das embarcações atracadas ou fundeadas.

É ainda feito um apelo à comunidade marítima e à população em geral para cuidados acrescidos nas zonas costeiras, recomendando-se que sejam evitados passeios junto ao mar, em especial em áreas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias.

A Capitania aconselha, também, a não praticar a pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas frequentemente atingidas pela rebentação, alertando para o risco de o mar alcançar áreas aparentemente seguras.