Fuga de gás mobiliza bombeiros em Câmara de Lobos

Uma fuga de gás numa habitação localizada no Caminho do Tis, no Estreito de Câmara de Lobos, mobilizou os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos na noite de ontem, por volta das 20h15.

No interior da residência encontrava-se uma mulher de 92 anos, acamada, sendo necessária a abertura forçada da porta para permitir o acesso da equipa médica. A idosa recebeu assistência no local.

Por medida de precaução, a vítima foi depois transportada para os Serviços de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.